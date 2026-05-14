Freni si arrende ai veti la Consob resta al buio

Freni ha deciso di ritirarsi dalla candidatura per la guida della Consob, l’autorità di vigilanza sui mercati finanziari. La sua scelta arriva in un momento in cui i veti e le opposizioni hanno bloccato il percorso di nomina. La Consob rimane senza un nuovo presidente e la procedura di selezione si conclude senza ulteriori sviluppi. La situazione lascia in sospeso la nomina di un nuovo incaricato per l’ente di vigilanza.

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Il caso Il passo indietro del sottosegretario all'economia, le crepe nella maggioranza e il gioco dell'oca sulle poltrone. La contraddizione tra l’efficienza rivendicata dall’esecutivo e uno stallo che dura da mesi. Altro scontro tra Lega-Forza italia. Giorgetti: «Ha deciso lui, contento che lavori con me» La storia della candidatura più lunga alla guida della Consob, l’autorità che tutela gli investitori e vigila sulla trasparenza dei mercati, si è chiusa con il ritiro dalla corsa del sottosegretario all’Economia Federico Freni. Era stato indicato da almeno cinque mesi alla carica. Ieri ha gettato la spugna per motivi politici rivestiti da «responsabilità istituzionale».🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Freni si arrende ai veti, la Consob resta al buio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Nominati cinque nuovi sottosegretari, resta il nodo Consob. La Lega non molla su Freni: "Decidere presto, insieme all’Antitrust"Squadra al completo ed equilibri di maggioranza preservati, con il 'sacrificiò di FdI che ha ceduto una casella a Forza Italia. Consob, Federico Freni si chiama fuori dalla corsa per la presidenzaIl sottosegretario all’Economia Federico Freni si chiama fuori dalle candidature alla presidenza della Consob. Argomenti più discussi: Freni si arrende ai veti, la Consob resta al buio; Giulio Pellizzari pimpante: Gamba buona, me la potevo giocare. Poi l’affondo: Nessuno tocca i freni e si cade. Consob, Freni si ritira dalla corsa alla presidenzaFederico Freni fa un passo indietro nella corsa per la presidenza della Consob, per cui era stato dato per favorito all'inizio dell'anno incontrando poi ... lapresse.it Il sottosegretario leghista Federico Freni si ritira dalla corsa alla presidenza della Consob, Giorgetti: Decisione suaIn due anni sono stati 730mila gli accessi alle banche dati riservate eseguiti da due agenti infedeli, è stato spiegato nella conferenza stampa convocata a Napoli dal procuratore Nicola Gratteri Nient ... ilfattoquotidiano.it