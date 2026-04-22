Nominati cinque nuovi sottosegretari resta il nodo Consob La Lega non molla su Freni | Decidere presto insieme all’Antitrust

Il governo ha annunciato la nomina di cinque nuovi sottosegretari, mantenendo invariati gli equilibri all’interno della maggioranza. Tuttavia, il nodo relativo alla Consob resta irrisolto, mentre la Lega insiste per una decisione rapida sulla nomina di Freni, coinvolgendo anche l’Autorità Antitrust. Nel frattempo, il centrodestra ha riorganizzato le proprie posizioni, con Fratelli d’Italia che ha ceduto una delle sue caselle a Forza Italia per completare la squadra di governo.

Squadra al completo ed equilibri di maggioranza preservati, con il 'sacrificiò di FdI che ha ceduto una casella a Forza Italia. Giorgia Meloni chiude il riassetto del governo dopo la debacle referendaria e nomina cinque nuovi sottosegretari ma resta apertissima la partita della Consob. Che bisogna risolvere «a brevissimo», insieme «all’Antitrust che scade il 4 maggio», avverte il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, che usa il superlativo «bravissimo» per il suo sottosegretario, Federico Freni. E’ il nome che la Lega spinge da mesi, e su cui continua a insistere. Tanto che c'è chi si sbilancia già a ipotizzare che per lui si possano aprire le porte del Garante per la concorrenza e il mercato anziché quella dell’autority che vigila sulla Borsa.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Nominati cinque nuovi sottosegretari, resta il nodo Consob. La Lega non molla su Freni: "Decidere presto, insieme all’Antitrust" Notizie correlate Nomine: Meloni chiude il dossier sottosegretari, ancora al palo il via libera a Freni per la Consob. E sul tavolo spunta l’AntitrustIl cerchio sui sottosegretari alla fine si è chiuso, ma all’appello mancano ancora alcune nomine pesanti. Governo, nominati 5 nuovi sottosegretari: chi sonoNuovo tassello nell’assetto dell’esecutivo: il Consiglio dei Ministri ha formalizzato la nomina di cinque nuovi sottosegretari destinati a coprire... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Governo, da Balboni a Barelli: ok del Cdm ai nuovi sottosegretari; Verso la nomina di 5 nuovi sottosegretari; I nuovi sottosegretari giurano a Palazzo Chigi dopo il Cdm, Giampiero Cannella alla Cultura; Attesa la nomina dei nuovi sottosegretari. Braccio di ferro sulla Consob. Di Foggia rinuncia alla buonuscita. Nominati cinque nuovi sottosegretari, resta il nodo Consob. La Lega non molla su Freni: Decidere presto, insieme all’AntitrustSquadra al completo ed equilibri di maggioranza preservati, con il 'sacrificiò di FdI che ha ceduto una casella a Forza Italia. Giorgia Meloni chiude il riassetto del governo dopo la debacle ... gazzettadelsud.it Meloni nomina cinque nuovi sottosegretari: il senatore di FdI Balboni va alla Giustizia al posto di DelmastroIl meloniano Alberto Balboni alla Giustizia, il compagno di partito Giampiero Cannella, vicesindaco di Palermo, alla Cultura. Ai Rapporti con il Parlamento, ... ilfattoquotidiano.it Cinque nuovi sottosegretari nominati dal Consiglio dei ministri e ufficializzati con giuramento a Palazzo Chigi: tra i nomi Alberto Balboni, Paolo Barelli e Giampiero Cannella - facebook.com facebook Hanno giurato nella Sala dei Galeoni di Palazzo Chigi i cinque nuovi sottosegretari, nominati dopo il passaggio in Consiglio dei ministri. A giurare nelle mani della presidente del Consiglio Giorgia Meloni Alberto Balboni (FdI) che andrà alla Giustizia, Paolo Ba x.com