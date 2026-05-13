Federico Freni ha annunciato di non voler partecipare alla corsa per la presidenza, sottolineando di rispettare le decisioni prese da altri. Il suo commento si concentra sulla soddisfazione di continuare a collaborare con il team attuale, senza ulteriori dettagli sulla motivazione della scelta. La decisione di Freni segna una svolta nel processo di selezione, lasciando aperta la possibilità di altri sviluppi futuri.

Il sottosegretario all’Economia Federico Freni si chiama fuori dalle candidature alla presidenza della Consob. Fonti a conoscenza del dossier confermano l’anticipazione di stampa. Freni era da tempo indicato come il principale candidato alla successione di Paolo Savona il cui mandato è scaduto a marzo. «Se mi chiedete di Freni. sono decisioni sue che rispetto, non è che. io sono contento così almeno rimane a lavorare con noi». Lo dice il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, nel Transatlantico della Camera sul passo indietro del sottosegretario all’Economia, Federico Freni, rispetto alla corsa per la presidenza della Consob. «Da persona di grande responsabilità ed elevato senso istituzionale, Federico Freni ha preso atto della situazione e ha scelto di sfilarsi dalla corsa per la presidenza della Consob.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Consob, Federico Freni si chiama fuori dalla corsa per la presidenza

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