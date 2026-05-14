Fregene Isola Sacra e Parco Leonardo | in arrivo 3 nuove ecoisole
A Fiumicino sono previste l’installazione di tre nuove ecoisole nei quartieri di Fregene, Isola Sacra e Parco Leonardo. La notizia è stata resa nota il 13 maggio 2026, senza ulteriori dettagli sui tempi di realizzazione o sulle caratteristiche specifiche delle strutture. L’amministrazione comunale ha comunicato l’intervento senza indicare eventuali costi o modalità di gestione delle nuove ecoisole.
Fiumicino, 13 maggio 2026 – Nuove ecoisole in arrivo a Fregene, Isola Sacra e Parco Leonardo. L’Amministrazione comunale, dopo un’analisi delle caratteristiche delle singole località e delle esigenze riscontrate sul territorio, ha effettuato un sopralluogo congiunto con il Corpo di Polizia Locale per individuare le aree destinate al posizionamento delle tre strutture. Gli interventi partiranno dal 18 maggio 2026 e proseguiranno fino alla conclusione dei lavori. Le attività si svolgeranno nella fascia oraria compresa tra le 7:00 e le 17:30. Dove saranno installate le ecoisole. Per consentire l’esecuzione degli interventi, sarà istituita una disciplina provvisoria del traffico nelle aree interessate.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
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