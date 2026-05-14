Fregene Isola Sacra e Parco Leonardo | in arrivo 3 nuove ecoisole

A Fiumicino sono previste l’installazione di tre nuove ecoisole nei quartieri di Fregene, Isola Sacra e Parco Leonardo. La notizia è stata resa nota il 13 maggio 2026, senza ulteriori dettagli sui tempi di realizzazione o sulle caratteristiche specifiche delle strutture. L’amministrazione comunale ha comunicato l’intervento senza indicare eventuali costi o modalità di gestione delle nuove ecoisole.

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