Milan Tom Brady saluta l’Italia | il post social e i ringraziamenti a Zlatan Ibrahimovic

Tom Brady ha lasciato l’Italia dopo aver assistito alla partita Milan-Como, motivato dal suo interesse per il calcio e dalla presenza di amici italiani. Il quarterback ha pubblicato un messaggio su Instagram in cui ringrazia i tifosi e cita Zlatan Ibrahimovic, che ha incontrato durante il soggiorno. La sua visita ha attirato l’attenzione di molti appassionati, che hanno notato la sua partecipazione allo spettacolo calcistico milanese. Brady si prepara a tornare negli Stati Uniti.

Tom Brady è una leggenda del football americano, quarterback simbolo della NFL. Il sette volte vincitore del Super Bowl ha trascorso qualche giorno a Milano e lo scorso mercoledì sera ha assistito a Milan-Como a San Siro. A fare gli onori di casa è stato Zlatan Ibrahimovic, che ha donato una maglia personalizzata al campione statunitense. Nella giornata di ieri (23 febbraio), Tom Brady ha pubblicato un post per immortalare il suo viaggio a Milano. Tra i commenti spiccano quelli di Ibrahimovic e di Santiago Gimenez. Ecco, di seguito, il contenuto pubblicato dal quarterback sul proprio profilo Instagram. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

