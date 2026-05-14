Coppa Italia Inter campione | la gioia dei tifosi nerazzurri sui social

L'Inter ha conquistato la Coppa Italia battendo la Lazio per 2-0 in finale. La vittoria segue il successo nello scudetto e porta i nerazzurri a festeggiare anche sui social, dove i tifosi esprimono la loro gioia. La partita si è svolta in un match deciso da due gol e ha visto l'Inter ottenere il trofeo dopo la fine della partita.

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