Coppa Italia Inter campione | la gioia dei tifosi nerazzurri sui social
L'Inter ha conquistato la Coppa Italia battendo la Lazio per 2-0 in finale. La vittoria segue il successo nello scudetto e porta i nerazzurri a festeggiare anche sui social, dove i tifosi esprimono la loro gioia. La partita si è svolta in un match deciso da due gol e ha visto l'Inter ottenere il trofeo dopo la fine della partita.
Dopo lo scudetto, l'Inter vince anche la Coppa Italia battendo 2-0 la Lazio. Sui social esplode la gioia dei tifosi nerazzurri: commenti positivi a non finire per Chivu e per i suoi ragazzi.🔗 Leggi su Gazzetta.it
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