Frattesi messaggio enigmatico sui social dopo la Coppa Italia | assist alla Juve?
Dopo la finale di Coppa Italia, il centrocampista ha pubblicato un messaggio sui social che ha suscitato curiosità tra i tifosi. La sua presenza sulla piattaforma digitale ha attirato l’attenzione, alimentando le speculazioni su un possibile trasferimento. L’interesse per il giocatore si lega anche alle voci di mercato che lo vedono pronto a lasciare l’Inter durante la sessione estiva. Finora, non sono state rese note dichiarazioni ufficiali da parte sua o del club riguardo al futuro.
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