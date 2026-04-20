Locatelli suona la carica e ringrazia i tifosi dopo Juve Bologna | il messaggio del capitano bianconero sui social

Dopo la partita tra Juventus e Bologna, il centrocampista della Juventus ha pubblicato un messaggio sui social network per ringraziare i tifosi. Nel messaggio, ha anche invitato la squadra a continuare a lottare e a mantenere alta la concentrazione. La partita si è conclusa con un risultato che ha suscitato reazioni tra i supporter, mentre il giocatore ha espresso gratitudine per il sostegno ricevuto.

di Angelo Ciarletta Manuel Locatelli suona la carica e ringrazia i tifosi dopo Juve Bologna di ieri sera: il messaggio del centrocampista bianconero sui social. La Juve si impone per 2-0 contro il Bologna nel posticipo domenicale dell’Allianz Stadium, ottenendo un successo che blinda il piazzamento nella massima competizione europea. I tre punti conquistati contro i felsinei permettono alla squadra non solo di proteggere il quarto posto, ma anche di guardare con ambizione alla seconda piazza della classifica. ULTIMISSIME JUVE LIVE Protagonista assoluto della serata è stato Manuel Locatelli, che ha celebrato nel migliore dei modi il fresco rinnovo del contratto con una prestazione di altissimo livello.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Locatelli suona la carica e ringrazia i tifosi dopo Juve Bologna: il messaggio del capitano bianconero sui social Notizie correlate Locatelli ringrazia i tifosi dopo la partita con il Galatasaray: il messaggio strappalacrime sui social del capitano della Juve – FOTOPoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al... Licina Juve, il gioiellino carica l’ambiente bianconero: ecco il messaggio sui social per i tifosi – FOTOOsimhen Juventus: l’attaccante può davvero arrivare a Torino? Cosa c’è dietro le voci su di lui, tutta la verità sul clamoroso affare Pinsoglio Juve,... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: La vittoria sul Cagliari e altre 3 storie sull'Inter che potresti esserti perso; Locatelli rinnova con la Juventus: ha firmato fino al 2030. Juventus-Bologna, occasione Champions: Locatelli guida la carica, Thuram ok e Yildiz in dubbioJuventus-Bologna, occasione Champions: Locatelli guida la carica, Thuram ok e Yildiz in dubbio La sfida tra Juventus e Bologna FC 1909 è molto più di una ... tuttojuve.com Moviola Juve-Bologna: Mariani la tiene, Locatelli-Freuler non c’è rigoreAltro test.... mondiale per Mariani e i suoi assistenti (Bindoni e Tegoni), saranno loro l’unica Italia alla prossima coppa del Mondo. Partita tenuta sempre in controllo, non ci sono errori cruciali, ... corrieredellosport.it #Juve-Bologna, le pagelle dei bianconeri: Locatelli spicca, David torna finalmente al gol x.com Juve-Bologna, le pagelle dei bianconeri: Locatelli spicca, David torna finalmente al gol - facebook.com facebook