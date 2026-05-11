Il tecnico ha recentemente dichiarato di voler creare un team compatto e pronto a lottare per lo scudetto, puntando sulla sua esperienza e sui risultati ottenuti. Nel frattempo, si sono intensificate le richieste di alcuni giocatori da parte della Juventus, che sembra voler rafforzare la rosa attraverso il mercato. La relazione tra il tecnico e l'amministratore delegato è al centro di alcune tensioni, con l’obiettivo di influenzare le decisioni sul futuro del club.

Messaggi. Indicazioni. Precisazioni. Frecciate. Scegliete il termine che preferite, dalla connotazione più o meno negativa, ma di certo Luciano Spalletti ha iniziato a parlare chiaro sulle necessità della sua Juve nel prossimo mercato. “Manca un trequartista, Bremer e Kelly faticano nell’impostazione”, aveva detto, in sintesi, dopo il pari con il Verona. Concetto, il primo, ribadito anche ieri sera dopo il successo contro il Lecce, che ha portato i bianconeri a due passi dalla qualificazione alla Champions League. Stavolta, però, con un ulteriore appunto polemico. “Quando sono venuto ad allenare qui chiedevo solo una cosa: il centravanti fisico.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - L'idea di Spalletti: un instant team da scudetto. Le richieste alla Juve per il mercato

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