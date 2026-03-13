Ad Arezzo incontro pubblico sul referendum con Galeazzo Bignami

Ad Arezzo, il 18 marzo alle 17.30, si svolgerà un incontro pubblico presso la Borsa Merci in Piazza Risorgimento. L’evento, intitolato “Il referendum riguarda tutti noi”, sarà dedicato alla discussione sulla riforma della giustizia e vedrà la partecipazione di Galeazzo Bignami. L’appuntamento è aperto a chi vuole conoscere i dettagli e i rischi legati alla consultazione referendaria.

Arezzo, 13 marzo 2026 – Si terrà mercoledì 18 marzo alle ore 17.30 ad Arezzo, alla Borsa Merci in Piazza Risorgimento, un incontro pubblico dedicato al referendum sulla riforma della giustizia dal titolo “Il referendum riguarda tutti noi”. Ospite dell’iniziativa sarà Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei Deputati, che interverrà per illustrare ai cittadini i contenuti della riforma e le ragioni del Sì. All’incontro prenderanno parte anche la senatrice e commissario provinciale Fdi Simona Petrucci, il deputato e coordinatore regionale Fdi Francesco Michelotti, l’assessore del Comune di Arezzo Alberto Merelli e il dirigente nazionale di Fratelli d’Italia Francesco Macrì. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ad Arezzo incontro pubblico sul referendum con Galeazzo Bignami Articoli correlati Ad Arezzo: incontro pubblico sul Referendum Costituzionale «Perché votare no»Arezzo, 25 febbraio 2026 – Appuntamento al Circolo Arci Aurora Venerdì 27 febbraio alle ore 18. Referendum giustizia, l'onorevole Renata Polverini ad Arezzo per l'incontro pubblico di Noi ModeratiLa sezione provinciale di Noi Moderati organizza per sabato 14 marzo alle ore 10, presso l’Hotel Minerva, un incontro pubblico dedicato al referendum... Una selezione di notizie su Galeazzo Bignami Discussioni sull' argomento Ad Arezzo incontro pubblico sul referendum con Galeazzo Bignami; Referendum: si scaldano i motori, in arrivo Bonafè e Nordio. Il taccuino elettorale con tutti gli appuntamenti; Arriva a Castiglion Fiorentino il Festival del Gioco; Pian di Scò: incontro pubblico sul referendum della giustizia con Gilardoni, Ponti e Palamara. Fratelli d’Italia Abruzzo, incontro pubblico a L’Aquila con l’on. Bignami: Le Ragioni del SÌI Coordinamenti regionale e provinciale di Fratelli d’Italia comunicano che martedì 3 marzo a L’Aquila, presso la Villa Comunale ... laquilablog.it Galeazzo Bignami. . Dimostriamo a chi non vuole migliorare l’Italia che gli italiani, se vogliono, possono scrivere pagine di storia. Il 22 e 23 marzo votiamo #SI - facebook.com facebook