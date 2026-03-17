Fratelli d' Italia domani l' incontro per il Sì al Referendum con l' onorevole Bignami
Domani ad Arezzo si svolgerà un incontro promosso da Fratelli d’Italia presso la Borsa Merci di Piazza Risorgimento alle 17.30. L'evento sarà dedicato ai contenuti della riforma della giustizia e alle ragioni del Sì al prossimo referendum. All’appuntamento parteciperà l’onorevole Bignami, che interverrà sui temi della riforma.
Arezzo 17 marzo 2026 – Si terrà domani ad Arezzo alle 17.30, nella Borsa Merci di Piazza Risorgimento, l’incontro promosso da Fratelli d’Italia dedicato ai contenuti della riforma della giustizia e alle ragioni del Sì al prossimo referendum. Un appuntamento importante che vedrà la partecipazione dell’On. Galeazzo Bignami, i nsieme agli esponenti del territorio, per confrontarsi direttamente con i cittadini su una riforma che punta a rendere il sistema giudiziario più equilibrato, imparziale ed efficiente. Interverranno inoltre la senatrice e commissario provinciale Fdi Simona Petrucci, il deputato e coordinatore regionale Fdi Francesco Michelotti, l’assessore del Comune di Arezzo Alberto Merelli e il dirigente nazionale di Fratelli d’Italia Francesco Macrì. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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