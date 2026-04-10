È morto l' imprenditore Franco Zambiasi | la sua azienda vale 26 milioni l' anno

È deceduto l'imprenditore Franco Zambiasi, che aveva 80 anni. La notizia è stata comunicata dalla famiglia, composta dalla moglie, dai figli e dai nipoti, oltre alla sorella e al cognato. Zambiasi era noto per aver guidato un’azienda il cui fatturato annuo si attestava sui 26 milioni di euro. La famiglia ha espresso il loro dolore per la perdita.

È morto l'imprenditore Franco Zambiasi, aveva 80 anni: lo annunciano con profondo dolore la moglie Gianna, i figli Daniele e Claudio con Cristina, gli adorati nipoti Andrea, Edoardo ed Auro, la sorella Annarosa con Aldo. Il funerale venerdì pomeriggio nella chiesa parrocchiale di Toscolano, il. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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