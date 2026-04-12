Marco Pallucca e Walter Fauci nuovi soci del Panathlon e del club junior di Viterbo

A Viterbo, Marco Pallucca e Walter Fauci sono stati iscritti come nuovi soci del Panathlon club e del Panathlon club junior, rispettivamente. La loro adesione è stata annunciata di recente e riguarda le rispettive associazioni sportive della città. Entrambi i nuovi soci sono stati ufficialmente accolti nei rispettivi club, consolidando così la presenza di nuovi membri all’interno delle organizzazioni.

Marco Pallucca e Walter Fauci nuovi soci, rispettivamente, del Panathlon club e Panathlon club junior di Viterbo. I due sportivi hanno fatto il loro ingresso ufficiale, con tanto di presentazione e formale "spillettatura", durante l'ultima conviviale mensile.Pallucca, delegato provinciale del.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Panathlon. Nobile confermato presidente del clubLucio Nobile è stato confermato all’unanimità presidente del Panathlon club di Lucca per altri due anni. Passaggio di consegne durante l’assemblea del club. Panathlon, Bristot nuovo presidente. Carica onoraria per Luciana PareschiMercoledì si è svolta l’assemblea ordinaria ed elettiva dei soci del Panathlon Club Ferrara, aperta dalla relazione della Presidente, uscente e non...