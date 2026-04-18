Nel fine settimana tra il 18 e il 19 aprile 2026, Roma e la sua provincia presentano un programma di eventi che include musica, arte e natura. Le iniziative si svolgono in diverse location, dal parco del Pincio ai teatri di Frascati e Tivoli. Tra concerti di musica pop, spettacoli teatrali e performances di danza contemporanea, le attività coprono una vasta gamma di generi e stili.

Il fine settimana tra sabato 18 e domenica 19 aprile 2026 vede Roma e la sua provincia protagonista di un palinsesto variegato che spazia dal verde urbano del Pincio ai palchi teatrali di Frascati e Tivoli, offrendo opzioni che vanno dalla musica pop di massa alla danza contemporanea d’élite. La Capitale si prepara a un weekend di mobilità culturale distribuita su diverse zone della città. Al Pincio e nell’area del Galoppatoio di Villa Borghese, il Villaggio per la Terra 2026 accoglierà i visitatori dalle ore 9 alle 19 di sabato e domenica. L’iniziativa punta a connettere l’ambiente con laboratori, sport e incontri, sfruttando la centralità di una delle cornici naturali più iconiche del centro.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roma, weekend tra musica, natura e arte: la guida agli eventi

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