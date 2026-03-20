Inghilterra i pre convocati di Tuchel per il Mondiale | torna Tomori spiccano delle esclusioni eccellenti! La lista completa

In Inghilterra, l’allenatore Thomas Tuchel ha annunciato i pre convocati per il Mondiale, includendo il ritorno di Tomori e varie esclusioni di rilievo. La lista, ancora soggetta a modifiche, presenta un mix di giocatori esperti e giovani promesse. L’annuncio arriva mentre le nazionali si preparano a definire le rose ufficiali per la competizione internazionale.

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