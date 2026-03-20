Convocati Italia quante esclusioni eccellenti! Da Bernardeschi a Pellegrini passando per Zaniolo… I nomi

In vista delle prossime partite, la nazionale italiana ha annunciato la lista dei convocati, lasciando fuori diversi giocatori di rilievo. Tra i nomi che non sono stati inclusi ci sono Bernardeschi, Pellegrini e Zaniolo, oltre ad altri che hanno fatto notizia per le assenze. La selezione ha suscitato discussioni tra tifosi e addetti ai lavori, evidenziando le scelte fatte dal commissario tecnico.

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