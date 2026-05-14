Francia e Italia collaborano per proteggere la moda | nasce un accordo ESG
La Fédération de la Haute Couture et de la Mode e la Camera Nazionale della Moda Italiana hanno firmato un accordo per creare un framework volontario di armonizzazione ESG, che riguarda aspetti ambientali, sociali e di governance nel settore moda. Questo nuovo accordo mira a coordinare le pratiche tra le due organizzazioni, che collaborano per rafforzare gli standard e promuovere iniziative comuni nel campo della sostenibilità.
Un framework volontario di armonizzazione ESG (Environmental, Social and Governance): è il nuovo accordo tra la Fédération de la Haute Couture et de la Mode (FHCM) e la Camera Nazionale della Moda Italiana (CNMI). Questo framework segue i principi di condotta aziendale su temi ambientali, sociali e di governance. Il tutto unito a iniziative formative, puntando alla catena del valore. Finalizzato lo scorso aprile, è il primo risultato concreto dell’iniziativa avviata nel 2024 dalle due istituzioni. Accordo ESG (tra Francia e Italia) a difesa del valore della moda. Considerato il carico amministrativo crescente, soprattutto per i piccoli laboratori, si è creata una pressione eccessiva sulle realtà più vulnerabili del settore.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
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