Un nuovo accordo mira a sviluppare strumenti pratici per le piccole e medie imprese, con l’obiettivo di valorizzare i dati relativi a criteri Esg e facilitare l’accesso al credito. L’intento è rendere più comprensibili le informazioni essenziali e migliorare la comunicazione tra le imprese e il sistema finanziario. La collaborazione si concentra sulla creazione di strumenti concreti per supportare le aziende in questo processo.

Roma, 4 mag. (Adnkronos) - Costruire strumenti concreti per aiutare le Pmi a valorizzare il proprio impegno, rendere più leggibili i dati rilevanti e rafforzare il dialogo con banche e sistema finanziario. Questo l'obiettivo del lavoro avviato dal ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, in collaborazione con il ministero dell'Economia e delle Finanze, Unioncamere, le Università Ca' Foscari Venezia e di Torino e la Fondazione Grins. ( VIDEO ) La posta in gioco non è solo reputazionale. Oggi la qualità delle informazioni disponibili incide sempre di più sulla capacità di un'impresa di essere valutata correttamente, attrarre investimenti e accedere agli strumenti di finanza sostenibile.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Accordo per valorizzare dati Esg e facilitare accesso al credito

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