Riapertura dello Stretto di Hormuz Italia e Francia cercano un accordo con l’Iran

Il 13 marzo 2026 si segnala un tentativo di riapertura dello Stretto di Hormuz con Italia e Francia che cercano un accordo con l’Iran. Le operazioni coinvolgono sia azioni di pressione militare, come bombe, droni e missili, sia iniziative diplomatiche per favorire il transito di petroliere e navi che trasportano gas attraverso lo stretto. La situazione resta tesa e in evoluzione.

Roma, 13 marzo 2026 – Bombe, droni, missili ma anche diplomazia. Soprattutto nel tentativo di ripristinare condizioni che possano permettere l’attraversamento dello Stretto di Hormuz da parte di petroliere e navi che trasportano gas. Per questo alcuni Paesi europei hanno avviato colloqui con Teheran nel tentativo di negoziare un accordo che garantisca un passaggio sicuro alle loro navi attraverso lo Stretto di Hormuz. Lo riporta il Financial Times spiegando che “la Francia è uno dei Paesi coinvolti nei colloqui” e che “anche l'Italia ha compiuto dei tentativi di avviare delle discussioni con Teheran”. Ma non sarà semplice. Buona parte della strategia difensiva dell’Iran mira infatti a creare danni economici a livello globale in modo che le conseguenze e l’opinione pubblica spingano verso pressioni nei confronti di Usa e Israele. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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