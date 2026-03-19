In vista delle prossime amichevoli contro Brasile e Colombia, il commissario tecnico della Francia ha convocato la rosa, includendo tra gli altri il portiere del Milan e il difensore del Borussia Monchengladbach. La selezione comprende giocatori provenienti da diversi club europei, pronti a rappresentare la nazionale nelle due partite amichevoli. La lista ufficiale è stata comunicata ufficialmente dall'ufficio stampa della federazione.

La Francia svela, finalmente, la propria faccia. Il commissario tecnico francese Didier Deschamps ha annunciato la lista dei convocati per le amichevoli di marzo contro Brasile e Colombia, in programma il 26 e 29 negli Stati Uniti. Tra i tanti convocati, spiccano sicuramente diversi volti della Serie A: da Mike Maignan, portiere e capitano del Milan, fino a Rabiot. Spazio anche all'ex rossonero Theo Hernandez. A far rumore però, anche la convocazione del giovane Lucas Chevalier che, al PSG non sta praticamente giocando più. Ecco, di seguito, la lista completa LEGGI ANCHE: Turci: "Il caso Leao, l'intesa con Pulisic e Allegri da bordo campo: vi svelo tutto sul Milan" Esclusiva PM >>> A destare molto clamore, però, ci sono anche i grandi esclusi: non convocati Kephren Thuram (Juventus), Nkunku e Fofana (Milan). 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Francia, Deschamps chiama i suoi uomini: da Maignan a Thuram

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