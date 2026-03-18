Due squadre della Premier League sono interessate all’attaccante dell’Inter, Thuram, che potrebbe lasciare i nerazzurri. La situazione si sta sviluppando con l’attenzione di diversi club inglesi, ma non mancano anche segnali di interesse dall’Arabia. La possibile cessione del giocatore è al centro delle discussioni di mercato in queste settimane.

Inter News 24 Mercato Inter, Thuram può lasciare i nerazzurri e dalla Premier League arriva un forte interesse. Attenzione, però, all’Arabia.. Non è un periodo semplice per Marcus Thuram, che continua a fornire prestazioni incompiute, ben al di sotto degli standard a cui aveva abituato l’ambiente nerazzurro. Proprio nella fase in cui l’assenza di Lautaro Martinez gli aveva consegnato idealmente lo scettro di guida dell’attacco dell’ Inter, il francese sta faticando a ritrovare la brillantezza: anche contro l’ Atalanta, l’attaccante ha sprecato un’occasione che avrebbe potuto chiudere la gara, alimentando le perplessità sul suo attuale stato di forma. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Mercato Inter, la Premier Legue chiama Thuram: due squadre inglesi sull’attaccante nerazzurro. Ma attenzione all’Arabia…

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