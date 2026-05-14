Francesco Mingucci il vedutista che disegnò il Ducato per il Papa

Oggi alle 17:30, nella sala del Consiglio comunale di Pesaro, si terrà un evento dedicato a Francesco Mingucci, il vedutista noto per aver disegnato il Ducato in occasione di una lettera inviata al Papa. L’incontro si svolge a quattrocento anni dalla data di quella comunicazione. La serata prevede interventi di storici e specialisti che approfondiranno la figura e le opere di Mingucci, con un focus sulla sua contribuzione artistica e storica.

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