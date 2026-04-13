Attacco di Trump al Papa Mastella | Goffo e scriteriato spero che i cattolici Usa mandino all’aria il suo disegno

Il sindaco di Benevento ha commentato duramente l’attacco del presidente degli Stati Uniti al Papa, definendolo goffo e scriteriato. Ha espresso la speranza che i cattolici americani contrastino questa posizione, ritenendo che possa compromettere il ruolo morale della Chiesa. La critica si inserisce nel contesto delle tensioni politiche e religiose in vista delle prossime elezioni di novembre. Il sindaco ha inoltre sottolineato la difficile reputazione del presidente americano in ambito internazionale.

“Il presidente americano Trump non finisce di stupire, in negativo. Nella sua sciocca onnipotenza ora prende di mira Papa Leone XIV. Pensa che da cittadino americano debba obbedire al presidente degli Stati Uniti. Ma l’attacco goffo e scriteriato è una dichiarazione di impotenza. Se il Papa fosse irrilevante non meriterebbe una parola. Invece viene chiamato in causa, nominato, combattuto: segno che la sua parola incide. È la forza morale della Chiesa. La sua libertà disarmante inquieta e conta. Spero che alle elezioni di novembre i cattolici americani mandino gambe all’aria il disegno vanitoso di uno dei presidenti peggiori della storia americana.🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Attacco di Trump al Papa, Mastella: “Goffo e scriteriato, spero che i cattolici Usa mandino all’aria il suo disegno” Attacco di Trump al Papa, Mastella: “Goffo e scriteriato, spero che cattolici Usa mandino all’aria il suo disegno”Tempo di lettura: < 1 minuto“Il presidente americano Trump non finisce di stupire, in negativo. Leggi anche: Usa-Iran, aria di rottura. "Il negoziato al collasso". Trump pronto all'attacco