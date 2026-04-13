Attacco di Trump al Papa Mastella | Goffo e scriteriato spero che cattolici Usa mandino all’aria il suo disegno

Un nuovo episodio nel mondo della politica e della religione vede il presidente americano coinvolto in una polemica con il Papa. Dopo aver già suscitato numerose reazioni, ora si scaglia contro una figura storica della Chiesa, definendola in modo critico. Un commento che ha suscitato immediate reazioni da parte di alcuni esponenti politici italiani, che hanno espresso disapprovazione per le parole del presidente. La vicenda si inserisce in un quadro di tensioni diplomatiche e di scontri pubblici tra figure di alto profilo.

Tempo di lettura: < 1 minuto “Il presidente americano Trump non finisce di stupire, in negativo. Nella sua sciocca onnipotenza ora prende di mira Papa Leone XIV. Pensa che da cittadino americano debba obbedire al presidente degli Stati Uniti. Ma l’attacco goffo e scriteriato è una dichiarazione di impotenza. Se il Papa fosse irrilevante non meriterebbe una parola. Invece viene chiamato in causa, nominato, combattuto: segno che la sua parola incide. E’ la forza morale della Chiesa. La sua libertà disarmante e disarmante inquieta e conta. Spero che alle elezioni di novembre i cattolici americani mandino gambe all’aria il disegno vanitoso di uno dei presidenti peggiori della storia americana.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Attacco di Trump al Papa, Mastella: “Goffo e scriteriato, spero che cattolici Usa mandino all’aria il suo disegno” Leggi anche: Usa-Iran, aria di rottura. "Il negoziato al collasso". Trump pronto all'attacco Quello che non si sa sull'attacco di Trump al PapaIl clamoroso attacco del presidente Donald Trump a Leone XVI è maturato quasi una settimana dopo le parole più dure del Papa contro la guerra in... El Vaticano rechaza la mesa de Trump sobre Gaza: “Hay puntos que dejan perplejo”