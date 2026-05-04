L' autore cesenate Francesco Zani racconta la sua Romagna nel nuovo romanzo Come ti difendi
Giovedì 7 maggio alle 17, presso l'Aula Magna della Biblioteca Malatestiana, si terrà la presentazione del nuovo romanzo dello scrittore cesenate Francesco Zani, intitolato “Come ti difendi” e pubblicato da Mondadori. L’evento offrirà l’opportunità di conoscere il libro, che narra una storia ambientata in Romagna. La presentazione è aperta al pubblico e si svolgerà in modo pubblico e ufficiale.
Giovedì 7 maggio, alle ore 17, l’Aula Magna della Biblioteca Malatestiana ospiterà la presentazione del nuovo romanzo di Francesco Zani “Come ti difendi”, edito da Mondadori. L’incontro vedrà l’autore dialogare con Stefano Maldini, offrendo al pubblico un’occasione per approfondire i temi e le.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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