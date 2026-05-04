L' autore cesenate Francesco Zani racconta la sua Romagna nel nuovo romanzo Come ti difendi

Giovedì 7 maggio alle 17, presso l'Aula Magna della Biblioteca Malatestiana, si terrà la presentazione del nuovo romanzo dello scrittore cesenate Francesco Zani, intitolato “Come ti difendi” e pubblicato da Mondadori. L’evento offrirà l’opportunità di conoscere il libro, che narra una storia ambientata in Romagna. La presentazione è aperta al pubblico e si svolgerà in modo pubblico e ufficiale.