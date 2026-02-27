Raf e l’amore con Gabriella Labate a Sanremo 2026 | Ci sopportiamo nel bene e nel male Battibecchiamo ma la sera non ci ricordiamo nemmeno perché

Il brano del 2026 «Racconta la storia di due giovani che si conoscono a fine anni Ottanta», ha raccontato l'artista all'Ansa. «La loro storia va avanti, ma intanto il mondo cambia e diventa sempre più complicato». E ancora: «La cosa che in questi ultimi due anni mi mette più ansia è la scarsa empatia che i potenti provano verso popoli che vengono sopraffatti, massacrati, perché evidentemente ci sono ragioni economiche e di Stato che non possiamo comprendere fino in fondo e che impediscono di prendere posizione a favore di chi viene privato delle libertà fondamentali. Alla fine, comunque, come in tutte le canzoni pop, c'è il lieto fine: la certezza che quando il sole sorgerà ci troverà ancora insieme, e quindi l'amore prevale su tutto». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

