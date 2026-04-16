Antonella Fiordelisi parla di Francesco Chiofalo lui commenta | Le brillano gli occhi

Antonella Fiordelisi ha ripreso a commentare pubblicamente su Francesco Chiofalo, suscitando una reazione da parte dell’ex protagonista di programmi televisivi, che ha risposto con una frase sui social. La discussione tra i due si svolge attraverso scambi di commenti pubblici, senza ulteriori dettagli sui contenuti delle conversazioni o sui motivi delle interazioni recenti. Nessuna delle parti ha rilasciato dichiarazioni ufficiali riguardo alla natura di questi scambi.

Antonella Fiordelisi torna a parlare di Francesco Chiofalo e lui la stuzzica sui social, lo scambio di commenti sui social. Antonella Fiordelisi ieri a La volta buona ha commentato l’intervista di Francesco Chiofalo a Belve e si è lasciata sfuggire alcune rivelazioni sull’ex fidanzato. I due in passato hanno avuto un’importante storia d’amore giunta al capolinea dopo circa un anno. Nello studio di Caterina Balivo ha detto: “ Era completamente diverso in realtà quando ci stavo insieme. Poi ha iniziato a diventare ossessionato dalla chirurgia estetica e il rapporto è iniziato a scemare perché a me non attirava più”. Sul fatto che a Belve abbia sbagliato un congiuntivo e non solo ha detto: “Lui non è così tanto stupido come sembra, non sbaglia mai i congiuntivi e si sa esprimere in un corretto italiano.🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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