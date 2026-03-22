Aysegül Sava? autrice de Gli antropologi | Essere stranieri non è una tragedia può essere una forma di libertà

Aysegül Sava?, autrice del romanzo Gli antropologi, parla della sua opera e del tema dell'identità, sottolineando che essere stranieri rappresenta una possibilità di libertà, non una tragedia. L'intervista si concentra sul racconto di un percorso tra relazioni e vita quotidiana, senza enfatizzare drammi, ma con un'attenzione particolare alle emozioni e alle esperienze personali.

L'intervista a Aysegül Sava?, scrittrice de Gli Antropologi, romanzo sulla ricerca di identità tra relazioni e quotidianità, senza drammi ma con profondità emotiva. Una storia difficile da raccontare perché "siamo abituati al dramma e io non ne ho voluto inserire". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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