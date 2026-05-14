Francesca Manzini si isola dal gruppo al GF Vip | Disgustose le critiche contro di me

Durante la permanenza al Grande Fratello Vip, Francesca Manzini ha deciso di isolarsi dal gruppo dopo aver ricevuto alcune critiche dai coinquilini. La comica ha espresso disappunto per le osservazioni rivolte nei suoi confronti, definendole disgustose. La situazione ha portato a una reazione di isolamento da parte sua, lasciando un segno nel clima interno alla casa.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui