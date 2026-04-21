Durante la permanenza nel reality show, Francesca Manzini ha vissuto un momento di forte emozione, piangendo e esprimendo un forte sfogo. La sua reazione ha attirato l’attenzione dei compagni, in particolare di Raimondo Todaro, con cui ha avuto un confronto. Nel frattempo, sua sorella ha pubblicamente criticato il suo comportamento, commentando le sue lacrime e le sue scelte all’interno della casa.

Francesca Manzini vive ore complicate nella casa del Grande Fratello VIP 8. La comica ha avuto un forte crollo emotivo, ha messo in dubbio se stessa e si è confrontata con Raimondo Todaro. Lo sfogo ha avuto ripercussioni anche fuori dalla Casa, con la presa di posizione molto dura di sua sorella. Nicolò Brigante torna sui social dopo il ritiro dal GF 2026 Il rapporto con Raimondo Todaro. Fin dalle prime settimane del GF VIP 8, tra Francesca Manzini e Raimondo Todaro si è creato un legame molto stretto. La loro complicità ha fatto discutere, ma il ballerino ha chiarito più volte di essere impegnato, definendo il rapporto come una semplice amicizia.🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - GF VIP, Francesca Manzini in lacrime: duro sfogo e critiche di sua sorella

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