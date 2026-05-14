Francesca Albanese un tribunale sospende le sanzioni di Rubio | Tutelare la libertà di parola
Un tribunale distrettuale di Washington ha deciso di sospendere le sanzioni applicate a una relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi, contestando la validità dell’atto adottato dall’amministrazione precedente. La decisione riguarda le misure adottate contro la persona coinvolta, che era stata colpita da restrizioni imposte dalle autorità statunitensi. La sospensione mette in discussione la legittimità del provvedimento e apre un confronto legale sulla questione.
Un tribunale distrettuale di Washington ha sospeso le sanzioni contro Francesca Albanese mettendo in dubbio la legittimità del provvedimento preso dall'amministrazione Trump contro la relatrice speciale per le Nazioni Unite nei territori palestinesi. Il motivo delle sanzioni contro Francesca.🔗 Leggi su Today.it
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