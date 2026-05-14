Francesca Albanese un tribunale sospende le sanzioni di Rubio | Tutelare la libertà di parola

Un tribunale distrettuale di Washington ha deciso di sospendere le sanzioni applicate a una relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi, contestando la validità dell’atto adottato dall’amministrazione precedente. La decisione riguarda le misure adottate contro la persona coinvolta, che era stata colpita da restrizioni imposte dalle autorità statunitensi. La sospensione mette in discussione la legittimità del provvedimento e apre un confronto legale sulla questione.

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