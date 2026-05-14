Un giudice a Washington ha emesso una decisione di 26 pagine sospendendo le sanzioni di un ex presidente contro un rappresentante delle Nazioni Unite. La sentenza è stata firmata da Richard Leon, giudice del distretto della Columbia nominato durante l’amministrazione di un ex presidente statunitense. In Italia, alcuni esponenti politici e media avevano sostenuto o commentato positivamente questa iniziativa, senza però influenzare formalmente l’atto giudiziario. La decisione riguarda un procedimento legale relativo alle sanzioni imposte all’individuo in questione.

C’è un giudice a Washington, e ha scritto 26 pagine. Richard Leon, distretto della Columbia, nominato da George W. Bush, ha stabilito ieri che le sanzioni di Donald Trump contro Francesca Albanese probabilmente violano il Primo Emendamento. “Se Albanese si fosse opposta all’azione della Cpi contro cittadini Usa e israeliani, non sarebbe stata inserita nell’elenco delle persone sanzionate”. Effetto delle misure: “punire” e “reprimere le espressioni sgradite”. La causa l’aveva intentata a febbraio il marito Massimiliano Cali. Marco Rubio aveva firmato le sanzioni il 9 luglio 2025: ordine esecutivo 14203, accuse di “antisemitismo” e “sostegno al terrorismo”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Francesca Albanese, un giudice a Washington sospende le sanzioni di Trump contro la relatrice Onu. Ecco chi in Italia le aveva avallate o cavalcate

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È notizia di questi istanti. Ed è una notizia semplicemente meravigliosa! Un giudice federale ha appena sospeso le sanzioni di Trump contro Francesca Albanese. A luglio 2025 le avevano congelato i conti, bloccato i beni, impedito di collaborare con le univer x.com

Un giudice ha sospeso le sanzioni degli Stati Uniti contro Francesca Albanese reddit