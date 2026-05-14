Il 13 maggio 2026, un tribunale del District of Columbia ha emesso una decisione che sospende le sanzioni imposte dall'amministrazione Trump a carico di Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati. Albanese ha ringraziato pubblicamente la sua famiglia e chi le ha fornito assistenza durante il procedimento legale. La sospensione delle sanzioni rappresenta un passo importante nel caso portato avanti davanti alla magistratura statunitense.

Washington, 13 maggio 2026 - Francesca Albanese, la Relatrice speciale delle Nazioni unite sui territori palestinesi occupati, ha annunciato che un tribunale del District of Columbia, a Washington, ha sospeso le sanzioni imposte a suo carico dall'amministrazione Trump. In un post su X, Albanese ha riferito che il giudice ha stabilito che "tutelare la libertà di parola è sempre nell'interesse pubblico", ringraziando la figlia e il marito "per essersi fatti avanti per difendermi, e tutti coloro che hanno fornito aiuto finora" in base alla considerazione che "insieme siamo Uno". Il giudice distrettuale Richard Leon ha stabilito che... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Francesca Albanese, il tribunale Usa sospende le sanzioni di Trump. La relatrice: “Ringrazio mia figlia, mio marito e chi ha fornito aiuto”

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