Durante un convegno organizzato dai dipendenti della Banca d’Italia, si è discusso della possibilità di sanzioni statunitensi contro le istituzioni finanziarie europee coinvolte in pratiche di finanza etica. La relatrice speciale dell’Onu ha affrontato il tema delle conseguenze di eventuali misure economiche adottate dagli Stati Uniti e ha analizzato le implicazioni per le politiche europee nel settore.

A un recente convegno organizzato dai dipendenti della Banca d’Italia la relatrice speciale Onu per i Territori Palestinesi Francesca Albanese ha dichiarato che a suo avviso neanche la “finanza etica” è tale fino in fondo, perché costretta dalle prescrizioni delle principali centrali operative politiche del pianeta a definire i propri perimetri sui diversi fronti. Tra questi, la giurista italiana ha citato l’impossibilità per istituzioni come Banca Etica di aprire un conto corrente a suo nome, pena la violazione delle sanzioni imposte dall’Ufficio per il controllo dei beni esteri (Ofac) del Tesoro statunitense contro la stessa Albanese. Il peso geopolitico dell’Ofac. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - La minaccia delle sanzioni Usa sulla finanza etica europea: il caso di Francesca Albanese

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