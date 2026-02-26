La famiglia di Francesca Albanese fa causa a Trump le accuse del marito e il figlio sui veri motivi delle sanzioni

La famiglia di Francesca Albanese ha intentato una causa contro Donald Trump e alcuni funzionari dell’amministrazione statunitense, sollevando accuse legate a presunti motivi dietro alle sanzioni. La vicenda si sviluppa in un contesto legale complesso, con le parti coinvolte che presentano le proprie argomentazioni. La questione riguarda aspetti specifici delle decisioni politiche e delle responsabilità associate.

La famiglia di Francesca Albanese ha fatto causa a Donald Trump e ad alcuni alti funzionari dell’amministrazione statunitense. I familiari della relatrice speciale dell’Onu sui territori palestinesi occupati contestano le sanzioni che il governo americano ha imposto ad Albanese per il suo sostegno al perseguimento giudiziario dei leader israeliani e delle aziende internazionali coinvolte nella guerra a Gaza. Il ricorso civile, depositato presso il Tribunale distrettuale del distretto di Columbia, sostiene che l’amministrazione Trump abbia violato i diritti garantiti ad Albanese dal primo, quarto e quinto emendamento, sequestrando irragionevolmente i suoi beni senza che lei abbia avuto possibilità di difendersi in aula. 🔗 Leggi su Open.online

Francesca Albanese parla in due scuole, il ministro Valditara manda gli ispettori: «Da lei istigazione a un reato». Le accuse da FdI sui discorsi ai ragazziNuova polemica attorno a Francesca Albanese, relatrice speciale dell’Onu per i territori palestinesi.

Politico: 'Parigi opta per un semplice richiamo' verso Francesca Albanese all'Onu. Il portavoce del ministero degli Esteri: 'Dovrebbe avere la dignità di dimettersi' #ANSA facebook

"Prendo atto che la diplomazia francese ha infine cambiato idea. Mi sarei aspettata una parola di chiarimento e di scuse perché mi hanno insultata in modo duro e inaccettabile". E' quanto afferma Francesca Albanese, intervistata da BFMTV dopo la retromar x.com