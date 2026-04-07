Frana a Saliceto servono interventi urgenti

Una frana si è verificata nella località Saliceto, nel territorio del comune di Bardi in provincia di Parma. In seguito all’evento, un rappresentante politico ha presentato un’interrogazione alla Regione per ottenere informazioni sugli interventi urgenti già avviati e pianificati per affrontare la situazione. La richiesta si concentra sulla necessità di interventi immediati per mettere in sicurezza l’area e prevenire ulteriori danni.

"Prevedere interventi urgenti per la frana a Saliceto". A seguito di un evento franoso in località Saliceto, nel territorio del comune di Bardi, in provincia di Parma, Priamo Bocchi (FdI) presenta un'interrogazione in cui chiede alla Regione quali interventi urgenti siano già stati attivati e con quali tempistiche si preveda il ripristino completo della viabilità. "Nei mesi scorsi si è verificato un importante movimento franoso in località Saliceto. Attualmente la frana si estende per una lunghezza di circa 450 metri e per una larghezza, nella zona di coronamento, di circa 130 metri, per un’area complessiva di circa 30mila metri quadrati e un tratto della Strada provinciale n. 🔗 Leggi su Parmatoday.it Palazzetto dello Sport di Montevarchi: «servono interventi urgenti»Arezzo, 11 febbraio 2026 – Palazzetto dello Sport di Montevarchi: «servono interventi urgenti e un piano serio di manutenzione straordinaria». I problemi del palasport : "Infiltrazioni d’acqua servono interventi urgenti"Situazione preoccupante al Palazzetto dello Sport di Montevarchi, dove le condizioni della struttura richiedono interventi urgenti e una manutenzione... Agricoltori di Niscemi, 'responsabilità frana? A noi servono le strade'Servono le strade, non siamo interessati, adesso, a capire di chi siano le responsabilità della frana. Di questo si occupa la magistratura. Lo dice Gaetano Gentile, presidente dell'associazione ... ansa.it Frana a Niscemi: Toro (psicoterapeuta), sradicamento è ferita devastante. Servono interventi psicologici mirati, decisivo ruolo comunitàLo sradicamento è una delle ferite più profonde che una comunità possa vivere. Lo spiega in questa intervista al Sir Maria Beatrice Toro, psicoterapeuta e direttrice della Scuola di specializzazione ... agensir.it