Frana a Caltavuturo chiuso un tratto della provinciale 24 | Servono interventi urgenti affinché il paese non resti isolato

A Caltavuturo, a seguito di una frana, è stato chiuso un tratto della strada provinciale 24 tra contrada Cava Vecchia e Suralla, a causa di massi caduti sulla carreggiata. La chiusura mira a prevenire eventuali incidenti e garantire la sicurezza degli automobilisti. Non sono state segnalate persone coinvolte o danni alle strutture. La situazione richiede interventi immediati per evitare l’isolamento del paese.

A Caltavuturo è stato chiuso un tratto della strada provinciale 24 dopo una frana. Il provvedimento riguarda il segmento compreso tra contrada Cava Vecchia e Suralla, dove i massi sono caduti nella carreggiata. L'area interessata è stata interdetta al traffico fino a quando non saranno.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Leggi anche: “Frana a Saliceto, servono interventi urgenti” Roseto Valfortore: frana, distrutto un pezzo di strada provinciale. Il paese è isolato Dalla notteScriveva intorno alla scorsa mezzanotte Giuseppe Nobiletti, presidente della Provincia di Foggia: “quello che temevamo è successo. Contenuti di approfondimento L’unica cosa da fare con la frana di Petacciato, in MoliseMartedì mattina nell’arco di poche ore i binari della linea ferroviaria lungo la costa adriatica si sono disallineati di circa 10 centimetri: è la conseguenza evidente di una frana molto estesa avvenu ... ilpost.it Oggi tutte le scuole della provincia di Campobasso saranno chiuse per via della frana a PetacciatoIl prefetto di Campobasso ha disposto la chiusura di tutte le scuole della provincia per la giornata di mercoledì 8 aprile, a causa della frana che c’è stata nel territorio di Petacciato, comune lungo ... ilpost.it