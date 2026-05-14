Fossacesia conquista la Bandiera Blu per il 25esimo anno di fila | Un orgoglio condiviso che premia l’amore per il territorio
Fossacesia ha ricevuto per il venticinquesimo anno consecutivo la Bandiera Blu, un riconoscimento che viene assegnato ai Comuni rivieraschi che si distinguono per la qualità ambientale, i servizi e la sostenibilità. La cerimonia si è svolta di recente, confermando la continuità di questo premio nel tempo. La Bandiera Blu rappresenta un premio ufficiale e viene attribuita sulla base di criteri stabiliti da Foundation for Environmental Education. La città festeggia questo risultato con una forte soddisfazione.
Per il venticinquesimo anno consecutivo, Fossacesia ottiene la Bandiera Blu, il prestigioso riconoscimento assegnato ai Comuni rivieraschi che si distinguono per qualità ambientale, sostenibilità, servizi e attenzione al territorio. Anche per il 2026, tutte le spiagge dei 5 chilometri di costa di. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
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