Fossacesia conquista la Bandiera Blu per il 25esimo anno di fila | Un orgoglio condiviso che premia l’amore per il territorio

Fossacesia ha ricevuto per il venticinquesimo anno consecutivo la Bandiera Blu, un riconoscimento che viene assegnato ai Comuni rivieraschi che si distinguono per la qualità ambientale, i servizi e la sostenibilità. La cerimonia si è svolta di recente, confermando la continuità di questo premio nel tempo. La Bandiera Blu rappresenta un premio ufficiale e viene attribuita sulla base di criteri stabiliti da Foundation for Environmental Education. La città festeggia questo risultato con una forte soddisfazione.

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