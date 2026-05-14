Fossacesia conquista la Bandiera Blu per il 25esimo anno di fila | Un orgoglio condiviso che premia l’amore per il territorio

Da chietitoday.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Fossacesia ha ricevuto per il venticinquesimo anno consecutivo la Bandiera Blu, un riconoscimento che viene assegnato ai Comuni rivieraschi che si distinguono per la qualità ambientale, i servizi e la sostenibilità. La cerimonia si è svolta di recente, confermando la continuità di questo premio nel tempo. La Bandiera Blu rappresenta un premio ufficiale e viene attribuita sulla base di criteri stabiliti da Foundation for Environmental Education. La città festeggia questo risultato con una forte soddisfazione.

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Per il venticinquesimo anno consecutivo, Fossacesia ottiene la Bandiera Blu, il prestigioso riconoscimento assegnato ai Comuni rivieraschi che si distinguono per qualità ambientale, sostenibilità, servizi e attenzione al territorio. Anche per il 2026, tutte le spiagge dei 5 chilometri di costa di. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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