Voto in Provincia FdI e Lega a Forza Italia | compattiamoci

In vista delle elezioni provinciali del 12 aprile, Lega e Fratelli d’Italia hanno tenuto una conferenza stampa per rafforzare la loro alleanza. Durante l’incontro, hanno ribadito la volontà di presentare una candidatura alternativa all’attuale presidente della Provincia, Fabrizio Santantonio. L’obiettivo dichiarato è quello di mantenere la compattezza del centrodestra in vista del voto.

Un appello alla compattezza del centrodestra in vista delle elezioni provinciali del 12 aprile. Lega e Fratelli d’Italia ieri, con una conferenza stampa convocata ad hoc, hanno ribadito la volontà di presentare una candidatura alternativa all’attuale presidente della Provincia, Fabrizio Santantonio. A intervenire sono stati il deputato Fabio Raimondo, l’assessore regionale Guido Guidesi, insieme a Francesco Filippazzi (coordinatore provinciale FdI), Giulia Baggi (consigliera provinciale FdI), Elia Delmiglio (ccordinatore Enti locali per la Lega) e Claudio Bariselli (presidente provinciale della Lega). Nel mirino dei due partiti, l’attuale posizione di Forza Italia, accusata di ambiguità per il sostegno alla maggioranza che governa oggi la Provincia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Voto in Provincia. FdI e Lega a Forza Italia: compattiamoci Articoli correlati Leggi anche: Politiche 2027: Pd e Lega su, calo FdI. M5S terza forza. Casting Forza Italia Da Lega, a FDI a Forza Italia gli auguri e la sfida per i ComuniNel clima ormai tipico delle festività, anche i partiti di centrodestra ad Avellino hanno trasformato gli auguri natalizi in un’occasione di rilancio... Contenuti e approfondimenti su Forza Italia Temi più discussi: Voto in Provincia. FdI e Lega a Forza Italia: compattiamoci; Sondaggi politici oggi: le ultime intenzioni di voto e clima d'opinione in Italia; Risultati elezioni provinciali a Frosinone, gli eletti in Consiglio; Forza Italia tira la volata al sì poi il candidato sindaco. Provincia di Cosenza, maggioranza a trazione Forza Italia: i nomi dei consiglieri elettiDai record di preferenze ponderate di Turano e De Lorenzo all'opposizione guidata da Di Natale. La composizione ufficiale della nuova assemblea: non ce l'ha fatta il candidato consigliere montaltese G ... montaltouffugonline.it Provincia di Crotone al voto: Ammirati e Lorecchio in corsa per la presidenzaCinque le liste presentate stamattina. Sarà una sfida tutta interna al centrodestra quella tra il sindaco di Cotronei e il primo cittadino di Pallagorio, rispettivamente di FI e Noi Moderati ... msn.com Nelle sezioni al voto Forza Italia è il primo partito con il 24%, un dato che conferma l'esito di due anni fa quando la sinistra aveva gridato al broglio elettorale. Buon lavoro a Carlo, alla sua giunta e a tutti i nostri consiglieri eletti”. Antonio Tajani - facebook.com facebook “Nelle sezioni al voto Forza Italia è il primo partito con il 24%, un dato che conferma l'esito di due anni fa quando la sinistra aveva gridato al broglio elettorale. Buon lavoro a Carlo, alla sua giunta e a tutti i nostri consiglieri eletti”. @Antonio_Tajani x.com