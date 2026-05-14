Fortitudo secondo giro a vuoto contro Avellino | si va a gara-cinque

La Fortitudo perde anche la quarta partita contro Avellino, con il risultato di 76-67, nel quarto turno dei quarti di finale di A2. La squadra di coach Attilio Caja non riesce a sfruttare il secondo match point e si trova costretta a disputare una decisiva quinta gara. La serie si riapre, dopo che gli irpini hanno pareggiato i conti, lasciando entrambe le formazioni con la possibilità di avanzare alle semifinali. La partita si è svolta in un clima di grande intensità e incertezza.

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Avellino, 14 maggio 2026 – Vedi Avellino e poi muori. Secondo giro a vuoto per la Fortitudo di coach Attilio Caja, che cade in gara-quattro 76-67 e vede gli irpini pareggiare la serie dei quarti di finale di A2 mandando in frantumi il secondo match point dei biancoblù. Per conoscere la semifinalista si dovrà rimandare tutto a domenica sul parquet del PalaDozza (palla a due ore 18). La cronaca. Avvio subito spigoloso sulle doghe del Pala Del Mauro, con difese a tutto campo e canestri stregati per entrambe: citofonare Perkovic (02), che dopo un marchiano errore in solitaria viene panchinato a tempo di record con sonora strigliata di Caja (7-7). È un siluro di Della Rosa a schiodare momentaneamente la Effe dai binari dell'equilibrio, ma la lista dei ferri scheggiati si fa cospicua (16 da due e 37 ai liberi nei primi 10’). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Fortitudo, secondo giro a vuoto contro Avellino: si va a gara-cinque ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Gara 3, Unicusano Avellino Basket: Dentro o fuori contro Fortitudo BolognaÈ l'ora di Gara 3 e la serie si sposta al PalaDelMauro di Avellino, con palla a due alle 19. Avellino Basket, biglietti in vendita per Gara 4 play-off contro la Fortitudo BolognaL’Unicusano Avellino Basket comunica che è possibile acquistare i biglietti del match in programma giovedì 14 maggio alle ore 20. Avellino vs Fortitudo Bologna: diretta (55-44 con 3:00, 3Q)3Q Live - Francis show a inizio ripresa, cinque punti di fila. Parte meglio Avellino, Fresno tira il 46-39 dopo 3'. pianetabasket.com Fortitudo in campo per gara-2 a caccia del bis. La seconda è sempre quella più difficileAl PalaDozza palla a due con Avellino alle 20.30. Dopo il netto successo della prima sfida, la formazione di Attilio Caja prova a concedere centrare la seconda vittoria ... ilrestodelcarlino.it