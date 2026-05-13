Avellino Basket biglietti in vendita per Gara 4 play-off contro la Fortitudo Bologna

L’Unicusano Avellino Basket ha annunciato che i biglietti per la gara 4 dei playoff contro la Fortitudo Bologna sono ora disponibili. La partita si terrà giovedì 14 maggio alle ore 20. I tifosi interessati possono acquistare i biglietti attraverso i canali ufficiali. La vendita riguarda tutte le categorie e si riferisce sia agli abbonati che ai singoli acquirenti.

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L’Unicusano Avellino Basket comunica che è possibile acquistare i biglietti del match in programma giovedì 14 maggio alle ore 20.30 contro la Flats Service Fortitudo Bologna, incontro valido per gara 4 di play-off del campionato di Serie A2 OldWildWest.Prelazione abbonati e promozione "Ancora.🔗 Leggi su Avellinotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Unicusano Avellino Basket-Fortitudo Bologna, in vendita i biglietti per Gara 3L’Unicusano Avellino Basket comunica che da questo pomeriggio, giovedì 7 maggio, apre la prevendita del match in programma martedì 12 maggio alle ore... Gara 3, Unicusano Avellino Basket: Dentro o fuori contro Fortitudo BolognaÈ l'ora di Gara 3 e la serie si sposta al PalaDelMauro di Avellino, con palla a due alle 19. Temi più discussi: Avellino Basket, biglietti in vendita per Gara 4 play-off contro la Fortitudo Bologna; Avellino Basket: i dettagli per i biglietti di Gara 3 contro la Fortitudo; Fortitudo, difesa di ferro e prova di forza: Avellino travolta al PalaDozza; Unicusano Avellino Basket – Fortitudo Bologna: in vendita i biglietti per Gara 3. Arriva Fonti Preferite di Google: come aggiungere TuttoAvellino e non perdersi nessun aggiornamento x.com Unicusano Avellino Basket – Fortitudo Bologna: in vendita i biglietti per Gara 3L’Unicusano Avellino Basket comunica che è iniziata la prevendita del match in programma martedì 12 maggio alle ore 20.30 contro la Flats Service Fortitudo Bologna, incontro valido per gara 3 di play- ... atripaldanews.it Unicusano Avellino Basket: prolungata la promo Ancora tuL’Unicusano Avellino Basket comunica che prosegue la prevendita dei biglietti del match in programma martedì 12 maggio alle ore 19.00 contro la Flats Service Fortitudo Bologna, incontro valido per gar ... msn.com