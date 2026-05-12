Alle 19.00 si disputa Gara 3 tra Unicusano Avellino e Fortitudo Bologna al PalaDelMauro. La serie è in equilibrio, con la squadra di casa che, dopo aver perso le prime due partite, cerca di evitare l'eliminazione. La sfida si svolge in un momento decisivo, con i biancoverdi che si trovano sotto nella serie 2-0. La partita rappresenta un'occasione importante per gli irpini di riaprire i giochi.

È l'ora di Gara 3 e la serie si sposta al PalaDelMauro di Avellino, con palla a due alle 19.00. I biancoverdi si ritrovano sotto nella serie 2-0, dopo aver perso le prime due gare sul parquet del PalaDozza di Bologna.Due incontri totalmente diversi: nel primo la squadra avellinese è stata timida.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Unicusano Avellino Basket-Fortitudo Bologna, in vendita i biglietti per Gara 3L’Unicusano Avellino Basket comunica che da questo pomeriggio, giovedì 7 maggio, apre la prevendita del match in programma martedì 12 maggio alle ore...

Unicusano Avellino Basket, è tempo di Gara 1: la sfida contro la FortitudoA pochi giorni di distanza dalla vittoria contro la Ferraroni JuVi Cremona, l’Unicusano Avellino Basket torna in campo per affrontare Gara 1 di...

Argomenti più discussi: Gara 3, Unicusano Avellino Basket: Dentro o fuori contro Fortitudo Bologna; 2° turno Play-In Serie A2 Old Wild West - Unicusano Avellino e Dole Rimini vincono e accedono ai playoff; Unicusano Avellino Basket-Fortitudo Bologna, cambio orario di gara 3: si giocherà alle ore 19; Fortitudo, difesa di ferro e prova di forza: Avellino travolta al PalaDozza.

A2 Playoff, Gara 3: Avellino per la svolta, Fortitudo per chiudere la serieMartedì 12 maggio al Pala Del Mauro si gioca gara 3 dei quarti di finale playoff di Serie A2 Old Wild West 2026 tra Unicusano Avellino Basket e Flats Service Fortitudo Bologna, con palla a due alle 19 ... pianetabasket.com