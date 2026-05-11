La Fortitudo ha deciso di separare in modo temporaneo i giocatori Caja e Fantinelli, impedendo loro di accedere allo spogliatoio. La squadra si prepara a riprendere la serie contro Avellino, che attualmente vede i biancoblù sotto 0-2. La divisione tra i due atleti rappresenta un elemento di tensione all’interno del gruppo, mentre i risultati delle ultime partite evidenziano una situazione complessa.

Si riparte dal 2-0 nella serie contro Avellino, ma anche con una frattura che ora come ora appare difficile da risanare. La vittoria tutta cuore e determinazione di sabato sera contro gli irpini se da una parte porta la Fortitudo a un passo dalla semifinale, domani in gara-3 il primo match point a disposizione, dall’altra invece evidenzia una situazione tutt’altro che facile. Si era parlato di divergenze dal punto di vista societario con la divisione tra coloro che sono a favore del presidente Stefano Tedeschi e chi invece è dalla parte del presidente della controllante Sporting Fortitudo oltre a essere main sponsor, Matteo Gentilini, ma adesso la tensione latente da settimane, sembra avere coinvolto anche la squadra.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Caja e Fantinelli separati in casa Fortitudo. Spogliatoio vietato al capitano e a Mazzola

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Leggi anche: Fortitudo, il cuore di Fantinelli. Il capitano non vuole mancare

Fortitudo, ciliegina sulla torta al PalaDozza: Juvi Cremona battuta 73-62. Caja: "Orgoglioso di questo gruppo"La Flats Service Fortitudo Bologna non intende abbassare la guardia e, nell'ultimo appuntamento casalingo della stagione regolare, supera la...