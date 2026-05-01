Fortitudo oltre il mare di rumors Si lavora a testa bassa per i playoff Con la speranza di riavere Fantinelli

La squadra di basket si concentra sui playoff, lavorando intensamente e mantenendo un basso profilo. Si spera di poter riavere in squadra il giocatore Fantinelli, che ha recentemente subito un infortunio. Intanto, le dichiarazioni del coach durante una trasmissione televisiva hanno scatenato molte reazioni online, alimentando discussioni tra sostenitori e detrattori della società. È importante distinguere tra le voci di mercato e le questioni interne, evitando di dare troppo peso a interpretazioni non ufficiali.

Sarebbe un peccato mortale fare del terremoto di lunedì, quando le dichiarazioni televisive di coach Attilio Caja hanno dato adito al mare magnum del web di esasperare le vicende societarie fra colpevolisti e innocentisti, una questione ancora più grande di quella che è. Perché se la slavina dovesse in qualche maniera impensierire una squadra prossima all’inizio dei playoff di serie A2, si getterebbe alle ortiche quello che è stato un percorso sportivo straordinario. Cioè quello di una squadra che non ha mai lavorato al completo, fra aggiustamenti in corsa e lo stoicismo di chi ha messo la Effe davanti a tutto pur con la schiena a pezzi. E ciononostante si è trovata a 40’ dalla massima serie con la consapevolezza di essere una mina vagante che in pochi vorrebbero incontrare da qui in avanti.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Fortitudo, oltre il mare di rumors. Si lavora a testa bassa per i playoff. Con la speranza di riavere Fantinelli Notizie correlate La Fortitudo travolge Forlì e blinda il terzo posto. Caja si gode il dominio: "Ora testa ai playoff"Una prova di forza schiacciante, quasi un allenamento agonistico più che un derby di vertice. Leggi anche: Fortitudo, il cuore di Fantinelli. Il capitano non vuole mancare Contenuti utili per approfondire Si parla di: Fortitudo, oltre il mare di rumors. Si lavora a testa bassa per i playoff. Con la speranza di riavere Fantinelli. Fortitudo, oltre il mare di rumors. Si lavora a testa bassa per i playoff. Con la speranza di riavere FantinelliLe parole di Caja sul futuro, le voci sull’addio di Portaluppi: tensioni e speculazioni attorno ai biancoblù. Ma la squadra pensa solo al quarto di finale di giovedì contro la vincente tra Avellino e ... msn.com Fortitudo, beyond the sea of rumors. They're working hard for the playoffs. With the hope of getting Fantinelli back.Caja's comments on the future, rumors of Portaluppi's departure: tension and speculation swirl around the white-blues. But the team is focused solely on Thursday's quarterfinal against the winner of A ... sport.quotidiano.net