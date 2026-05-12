La Fortitudo si butta via ad Avellino si andrà a gara-4

La Fortitudo ha perso l'incontro ad Avellino, impedendo così di chiudere la serie e di ottenere il primo match point in trasferta. La partita si è conclusa con una sconfitta per la squadra bolognese, che quindi dovrà disputare una quarta sfida per cercare di passare il turno. La serie tra le due formazioni prosegue, con la prossima gara ancora da giocare.

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Bologna, 12 maggio 2026 – Niente tris per la Fortitudo e salta così il primo match point in terra campana per guadagnare l’accesso alle semifinali di A2. Va infatti ad Avellino gara-3 dei quarti di finale (75-71), facendo così in modo che la serie resti al Pala Del Mauro: si tornerà a giocare giovedì alle 20,30. La cronaca della partita. Con lo starting five orfano di Moore e Fantinelli (comunque in panchina nonostante le recenti scintille), coach Caja consegna le chiavi della regia a Della Rosa, scortato da Perkovic. A rubare subito la scena è però Sarto: le sue bombe stappano la gara per la Effe, arroccata a zona per sfidare l'artiglieria campana.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La Fortitudo si butta via ad Avellino, si andrà a gara-4 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate La Fortitudo azzanna Avellino: gara 1 finisce 76-58Tempo di lettura: 3 minutiLa Fortitudo Bologna si prende gara 1 con autorità, travolgendo Avellino Basket 76-58 al PalaDozza e confermando tutta la... Unicusano Avellino Basket-Fortitudo Bologna, in vendita i biglietti per Gara 3L’Unicusano Avellino Basket comunica che da questo pomeriggio, giovedì 7 maggio, apre la prevendita del match in programma martedì 12 maggio alle ore...