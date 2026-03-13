Forti piogge in Lombardia allerta meteo gialla sabato 14 marzo | dove e quando maltempo La mappa

Sabato 14 marzo in Lombardia è prevista un’allerta meteo gialla a causa di forti piogge che interesseranno diverse zone, tra cui la provincia di Milano. La protezione civile ha emesso il bollettino per segnalare il rischio di maltempo, che interesserà principalmente alcune aree della regione. La giornata sarà caratterizzata da precipitazioni intense e possibili disagi.

Milano, 13 marzo 2026 – Sabato 14 marzo allerta meteo gialla per maltemp o in alcune aree della Lombardia, compresa la provincia di Milano. Cosa ci aspetta nelle prossime ore? “Per la restante parte della giornata di oggi, venerdì 13 marzo, si prevedono condizioni di tempo stabile sulla regione. In serata, tutto cambierà però a causa dell'avvicinamento all'arco alpino di un fronte freddo da Nord-Ovest che causerà l'inizio di una fase di precipitazioni sui settori Nord-occidentali, ma senza accumuli significativi. Forti piogge domani sabato 14 marzo: le previsioni meteo . Attenzione però alla giornata di domani, sabato 14 marzo: si prevedono precipitazioni intense sull'Italia Nord-occidentale, con coinvolgimento anche della Lombardia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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