Forte temporale in arrivo nel Bresciano | la zona più a rischio
Un forte temporale si sta avvicinando al Bresciano, con le previsioni che indicano una fase di maltempo imminente. Le ultime elaborazioni meteorologiche segnalano che la zona più a rischio sarà quella centrale della provincia, dove si concentreranno le precipitazioni più intense. La situazione si sta sviluppando rapidamente, e le autorità hanno già avviato procedure di monitoraggio e allerta per garantire la sicurezza della popolazione. Nessuna informazione su eventuali danni o interventi specifici al momento.
Come previsto dalle ultime elaborazioni meteorologiche, una nuova fase instabile è pronta a interessare a breve la nostra provincia. Una perturbazione in risalita da ovest sta infatti raggiungendo rapidamente il territorio e porterà con sé temporali anche localmente intensi: si protrarranno. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
METEO - CARTE FAVOLOSE !! MALTEMPO SEVERO, NEVE AL SUD, POI NEVE AL CENTRONORD PER TUTTO GENNAIO !!
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Il cielo di Verona nel pomeriggio dell'11 Maggio 2026 prima dell'arrivo del forte temporale a supercella che ha creato forti precipitazioni, grandine e raffiche intense di vento causando problemi e disagi in gran parte della città e zone limitrofe. Giulia Di Girola facebook
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