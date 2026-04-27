A Milano è previsto un forte temporale e non è escluso che grandini

A Milano si attende un temporale intenso con tuoni e fulmini, e potrebbe esserci anche la presenza di grandine. Le previsioni indicano condizioni meteorologiche avverse per la zona, con il rischio di piogge abbondanti e eventi atmosferici forti. La situazione è monitorata dalle autorità, che invitano alla cautela.

Tuoni, fulmini e (forse) anche qualche chicco di grandine. A Milano è previsto un violento temporale. A partire dalle mezzanotte di martedì 28 aprile è in vigore un'allerta meteo di codice giallo - rischio di pericolo due su quattro - per 'temporali forti' emesso dalla protezione civile della.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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