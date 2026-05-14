Fornaci | allarme per possibili esche con veleno vicino al parco Giffoni

Nelle vicinanze del parco Giffoni, alcune zone sono state segnalate come potenzialmente pericolose a causa di esche contenenti veleno. Questi punti si trovano lungo le strade che circondano l’area verde e in alcune aree vicine a percorsi frequentati da animali e persone. I residenti sono invitati a fare attenzione e a distinguere le esche dai rifiuti comuni, osservando eventuali segnali o oggetti insoliti lasciati sul terreno.

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? Punti chiave Dove si trovano esattamente i punti più pericolosi vicino al parco?. Come possono i residenti distinguere le esche dai normali rifiuti?. Chi è il responsabile della gestione di questi prodotti tossici?. Cosa devono fare immediatamente i genitori se trovano oggetti sospetti?.? In Breve Esche sospette individuate in traversa XII presso l'area del Villaggio Sereno.. Comitato di quartiere Fornaci raccomanda guinzaglio ai cani e sorveglianza ai bambini.. In caso di avvistamenti contattare il 112 senza toccare i bocconi tossici.. Rischio di ingestione accidentale vicino alla fermata dell'autobus del parco Giffoni.. Il Comitato di quartiere Fornaci ha diffuso un allarme per la presenza di possibili esche contenenti veleno rodenticida presso l’ingresso del parco Giffoni, in traversa XII, nell’area del Villaggio Sereno.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fornaci: allarme per possibili esche con veleno vicino al parco Giffoni ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Cane morto a Castenedolo: allarme esche avvelenate al parcoUn cane ha perso la vita a Castenedolo dopo aver ingerito un cibo sospetto trovato al Parco Pisa, scatenando l’allarme per possibili esche avvelenate. La nuova area cani al parco Belvedere delle Fornaci con vista Cupola di San PietroUn nuovo spazio verde dedicato agli amici a quattro zampe è stato aperto all’interno del Parco Belvedere delle Fornaci nel tredicesimo municipio.