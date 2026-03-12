Cane morto a Castenedolo | allarme esche avvelenate al parco

Un cane è morto a Castenedolo dopo aver mangiato un cibo sospetto nel Parco Pisa, portando all’attenzione delle autorità un possibile caso di esche avvelenate. La vicenda ha generato preoccupazione tra i visitatori del parco, mentre le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per chiarire quanto accaduto. Nessun altro animale o persona è stato coinvolto fino a questo momento.

Un cane ha perso la vita a Castenedolo dopo aver ingerito un cibo sospetto trovato al Parco Pisa, scatenando l’allarme per possibili esche avvelenate. Il proprietario dell’animale ha lanciato il segnale di pericolo alla Polizia Locale, che ha già ispezionato la zona senza trovare prove fisiche immediate. La sequenza degli eventi e l’intervento delle autorità. Tutto è iniziato nella giornata di sabato 7 marzo, quando un proprietario portò il proprio animale a fare la consueta passeggiata nel verde del paese. Improvvisamente, il cane iniziò a mostrare segni evidenti di malessere fisico, con una peggiorazione rapida della situazione clinica. Nonostante i tentativi immediati di assistenza e il tempestivo ricorso al veterinario, l’animale non poté essere salvato. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cane morto a Castenedolo: allarme esche avvelenate al parco Articoli correlati Esche avvelenate, scatta l’allarme. Controlli di carabinieri e unità cinofilaI carabinieri forestali dei nuclei di Scandiano e Reggio, supportati dall’unità cinofila antiveleno di Bosco di Corniglio in provincia di Parma, dal... Allarme esche avvelenate, morti tre cani. “Si raccomanda la massima prudenza”Scatta l’allarme nel territorio comunale dopo il ritrovamento di esche avvelenate in via Pisacane, nella frazione di Cusercoli.